Donna investita dal treno a Mariano Comense: ritardi sulla linea Asso-Seveso-Milano

Una donna di 63 anni è stata investita da un treno a Mariano Comense nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre 2018: è successo poco prima delle 17 al passaggio a livello di via San Francesco. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe fortunatamente solo stata urtata dal convoglio mentre attraversava il passaggio a livello, pare con le sbarre già abbassate. Non è finita sotto il treno ma è stata sbalzata ferendosi.

Sul posto sono stati subito allertati i soccorsi in codice rosso: a Mariano sono arrivati ambulanza e automedica, oltre a vigili del fuoco e carabinieri di Cantù. Richiesto anche l'intervento dell'elicottero del 118 per velocizzare i soccorsi. La 63enne è stata trasportata in ospedale in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.

Disagi per la circolazione dei treni sulle linee Asso-Seveso-Milano e Mariano/Camnago-Seveso Milano: Trenord fa sapere, tramite il sito internet, che i convogli potranno subire ritardi di circa 40 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni e raccomanda di prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione.