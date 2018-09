Cede il freno a mano, donna investita dalla sua auto a Carimate

Una donna di 44 anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma sembra che la donna stesse entrando o uscendo dal garage della sua abitazione in via del Cavalluccio a Carimate quando per motivi ancora da chiarire l'auto si è mossa mentre apriva o chiudeva il garage. Forse ha ceduto il freno a mano, fatto sta che la donna è stata schiacciata dall'auto. Inizialmente si è temuto per il peggio ed è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118. All'arrivo i soccorritori hanno constato che la donna non era in pericolo di vita ma che aveva comunque riportato la frattura di una gamba. E' stata trasportata al pronto soccorso.