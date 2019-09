Inverigo: arrestato mentre spacciava cocaina

Nella prima mattinata di oggi, 20 settembre, i crbinieri di Lurago d’Erba hanno tratto in arresto B.G., un cittadino di Inverigo di 31anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo ccurate indagini e un lungo pedinamento i militari hanno colto l’uomo in fragranza di reato in via Filzi a Inverigo. In sostanza B.G. stava cedendo una dose di cocaina ad un altro uomo che è poi stato segnalato alla Prefettura di Como quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Le successive perquisizioni sia personale che a casa del pusher, hanno permesso agli uomini dell’Arma di trovare un panetto di hashish di più di 90 grammi, altra cocaina e 220 euro in contanti, nonché tutto il necessario per pesare e imbustare le dosi. L’arrestato si trova ora al Bassone di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.