Dipendenti intossicati, evacuata la mensa della Mantero

Momenti di preoccupazione nella ditta Mantero di Grandate dove nel primo pomeriggio sono intervenute due ambulanze, un'automedica e squadre dei vigili del fuoco per un'intossicazione dalla causa incerta. Inizialmente è ipotizzato un incidente chimico che avrebbe provocato la diffusione nell'ambiente della mensa di una non meglio specificata sostanza. In effetti il personale del 118 ha trovato una decina di persone con difficoltà respiratorie, rossore, febbre e nausea.

E' immediatamente scattato il piano d'emergenza: i mezzi di soccorso, compresa la squadra specializzata dei vigili del fuoco, sono intervenuti in pochi minuti mentre l'area della mensa è stata evacuata. Otto persone si sono recate al pronto soccorso. Sembra che in realtà a provocare l'intossicazione non sia stata una fuga di sostanze chimiche, bensì del pesce consumato nella mensa.