Como, gli rubano le chiavi di casa: i pompieri sfondano la finestra per farlo entrare

Singolare intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì 24 aprile 2018 a Como in via Petrarca.

I pompieri sono stati chiamati da un uomo a cui era stato rubato il borsello con dentro anche le chiavi di casa. Non potendo rientrare nella propria abitazione, l'uomo ha chiamato i vigili del fuoco. Lo spettacolare intervento intorno alle 16. E' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Como.

Come si vede nelle foto, uno di loro si è calato dal tetto della palazzina per poi sfondare una finestra e aprire così la porta di casa.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.