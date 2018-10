Vigili del fuoco, la mappa degli interventi a causa del maltempo

Tantissimi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Como per soccorrere persone o mettere in sicurezza situazioni di pericolo causate soprattutto dalla caduta di piante o da allagamenti. Nella mappa qui pubblicata si vede a colpo d'occhio il numero e i luoghi degli interventi effettuati solo dalle ore 18 alle 22.30 del 29 ottobre 2018.

Coldiretti di Como-Lecco ha lanciato un vero e proprio allarme per i danni registrati. Serre e vivai distrutti, ma anche un allevamento di polli nel Meratese dove il vento ha divelto i finestroni, e dove solo il pronto intervento degli imprenditori agricoli ha salvato gli animali dall’annegamento: è un bollettino che si aggrava di ora in ora quello dei danni subiti dall’agricoltura lariana dopo il nubifragio di questo pomeriggio, con vento e bombe d’acqua che si sono susseguite fin dalle prime ore del mattino.

Il Basso Lecchese è il territorio più colpito, ma non sono mancati danni ingenti anche nell’Alto Lago e nel Comasco.

“I nostri tecnici stanno verificando la tenuta delle strutture anche nelle aziende orticole e florovivaistiche” commenta il vicepresidente di Coldiretti Como Lecco Roberto Magni, floricoltore. “E’ stato un vero e proprio fortunale”. E il presidente della federazione interprovinciale Fortunato Trezzi aggiunge: “Guardiamo con attenzione e apprensione l’evolversi della situazione: la pioggia era attesa dopo un secco mese di ottobre, ma il rischio è che i terreni induriti non riescano a reggere l’onda d’urto di una grande quantità di acqua concentrata in poco tempo. Il pericolo è quello di campi allagati e problemi per la crescita delle piante di frumento e degli altri cereali autunnali.

Altissimo il livello dei fiumi che scorrono nelle nostre province verso la pianura fino al Po, che è già salito di oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di maltempo.