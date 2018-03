Como, la truffa delle false "maghe": il video delle intercettazioni

Hanno truffato una donna comasca che si era rivolta a loro per una delusione amorosa spillandole 42mila euro in meno di un mese. Per questo due sorelle, Veronica ed Elena Tummolo, residenti a Vigevano e Milano, sono state arrestate nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 marzo 2018 dai carabinieri di Como. In questo articolo il dettaglio di come era architettata la truffa.

Decine le vittime accertate dai carabinieri. Nel video alcune intercettazioni in cui le due donne, arrestate con l'accusa di truffa, estorsione e associazione a delinquere, parlavano di come "spolpare" soldi alle loro vittime.