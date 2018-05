Inseguimento a Cernobbio: i ladri abbandonano l'auto rubata e fuggono nel bosco

Inseguimento nella notte a Cernobbio. Sono da poco passate le ore 22 dell'11 maggio 2018 quando i carabinieri intimano l'alt a una macchina in via Marconi per un normale controllo di routine. A bordo della vettura ci sono due uomini che alla vista dei carabinieri accelerano e cercano di dileguarsi. I militari iniziano un inseguimento per le vie cittadine che si conclude in via Fermi dove i fuggitivi abbandonano l'auto per poi scappare nel vicino bosco riuscendo a far perdere le loro tracce.

L'auto usata per la fuga e poi abbandonata è riusltata essere stata rubata nel gennaio 2018 a Casnate con Bernate, mentre le targhe sono risultate anch'esse oggetto di furto ma risalente allo scorso 4 maggio. All'interno dell'auto i militari hanno trovato arnesi da scasso che servivano per commettere evidentemente furti in appartamento. Proseguono le indagini per rintracciare i due fuggitivi.