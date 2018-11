Schiacciato da un blocco di cemento: operaio ferito grave a San Siro

Grave infortunio sul lavoro a San Siro. Un operaio che stava lavorando in un cantiere edile situato lungo la SS340 è rimasto ferito. Sembra che l'infortunio sia stato causato dal crollo di un pilastro. L'uomo è rimasto con le gambe schiacciate sotto il peso del pilastro senza potersi liberare. Sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio. Nonostante la gravità dell'infortunio l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Essendosi trattato di un incidente su luogo di lavoro sono intervenuti anche gli uomini dell'Ats Insubria e i carabinieri della compagnia di Menaggio per valutare le cause dell'infortunio e se siano state rispettate le norme in materia di sicurezza su luoghi di lavoro.