Infortunio sul lavoro a Mariano Comense: operaio si amputa un dito

Infortunio sul lavoro a Mariano Comense: secondo le prime informazioni, un uomo di 48 anni si è amputato la falange di un dito mentre stava lavorando alla ditta Tagliabue di via Boaresco, 9.

E' successo intorno alle 11 di mercoledì 24 aprile 2019.

Subito sono scattati i soccorsi: a Mariano sono arrivate automedica da Como e ambulanza della Croce Bianca che ha trasportato il ferito in codice rosso in ospedale.

Intervenuti, come di prassi, i tecnici di Ats Insubria e la polizia locale di Mariano. Allertati anche i carabinieri di Cantù.