Infortunio sul lavoro a Casnate con Bernate: trauma cranico per il titolare di una ditta

Grave infortunio sul lavoro a Casnate con Bernate: il titolare di una ditta situata in via Socrate è caduto da una scala e ha riportato un serio trauma cranico. Per soccorrerlo oltre al medico del 118 e ai paramedici della Croce Rossa di Como è intervenuto anche l'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza in volo all'ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri della compagnia di Cantù che gli uomini dell'Ats Insubria. Infatti, trattandosi di un infortunio sul lavoro sarà svolta un'indagine per capire le cause e le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Il ferito, 57 anni, era cosciente al momento del trasporto in ospedale.

