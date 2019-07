Como, infortunio sul lavoro: braccio incastrato nell'impalcatura

Un operaio di 29 anni è rimasto ferito a causa di un infortunio sul lavoro poco dopo le 10 del mattino del 30 luglio 2019. L'uomo stava lavorando in un cantiere edile di via Canturina a Como (zona Camerlata) quando è rimasto con il braccio incastrato tra il ponteggio e il muro dell'edificio in costruzione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo dalla "morsa" del ponteggio e affidarlo alle cure degli uomini del 118 intervenuti con un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna.