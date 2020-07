Infortunio sul lavoro ad Appiano Gentile: operaio colpito alla testa da una lamiera

Grave infortunio sul lavoro ad Appiano Gentile: un operaio è rimasto gravemente ferito dopo da una lamiera che gli è caduta in testa provocando un forte trauma cranico. L'infortunio è avvenuto in un cantiere in via Isonzo poco dopo le ore 8 della mattina del 20 luglio 2020. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del Sos di Appiano Gentile e da un'automedica. A causa del forte colpo l'operaio ha perso temporaneamente coscienza. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto dal personale sanitario è stato trasportato all'ospedale di Tradate. Nonostante la serietà del trauma cranico non dovrebbe essere in pericolo di vita.

