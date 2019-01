San Fermo, infortunio sul lavoro: le dita incastrate in un macchinario

Un uomo di 46 anni è stato soccorso d'urgenza mentre lavorava in una ditta di Cavallasca, in vicolo Primo Maggio. L'uomo stava utilizzando un machinario all'interno dell'azienda che tratta anche mozzarelle. Il 46enne ha riportato gravissime ferite e lesioni alle dita di una mano e ha perso molto sangue. Vista la gravità dell'infortunio sul lavoro il 118 ha allertato l'elisoccorso che ha trasportato il paziente all'ospedale Circolo di Varese in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i funzionari dell'Ats Insubria per verificare le cause dell'incidente e stabilire se ci siano state infrazioni alle norme sulla tutela e sicurezza sul lugo di lavoro.