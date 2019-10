Infortunio sul lavoro alla Lema di Alzate Brianza: braccio schiacciato in un macchinario

Momenti di grande paura e apprensione alla ditta di mobili Lema, sulla Statale Briantea ad Alzate Brianza. Poco dopo le ore 10 del 23 ottobre 2019 un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito ad un braccio dopo che l'arto è rimasto incastrato in un macchinario. Si è reso necessario l'intervento dell'elicottero del 118 decollato dalla base di Bergamo. A causa della grave ferita al braccio l'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù e i funzionari dell'Ats Insubria per svolgere gli opportuni accertamenti visto che si è trattato di un infortunio sul lavoro. L'operaio non è in pericolo di vita.