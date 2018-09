Incidente a Casasco d'Intelvi, si ribaltano con il trattore: grave 21enne, ferita la madre

Grave incidente nel pomeriggio di martedì 11 settembre 2018 a Casasco d'Intelvi: per cause in corso di accertamento due persone a bordo di un trattore, un ragazzo di 21 anni alla guida e la madre di 46 di Schignano, si sono ribaltate in via Loreto, in un prato a fianco della strada.

Le condizioni dei due feriti, in particolare del giovane, sono subito apparse gravi, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. A Casasco sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e il personale medico con un'ambulanza, ma è stato richiesto anche l'aiuto dell'elisoccorso del 118. Il 21enne è stato portato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese. Meno grave la donna, portata in ambulanza in codice giallo a Gravedona.

Sul posto per accertare la dinamica dell'incidente anche i carabinieri di Menaggio. I due non sarebbero in pericolo di vita.

Lo scorso 25 aprile sempre in un incidente a Zelbio a bordo di un trattore era rimasto gravemente ferito un 26enne, poi deceduto.