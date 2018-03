Incidente a Villa Guardia tra auto e furgone: il video dei soccorsi

Incidente nella mattina di martedì 6 marzo 2018 a Villa Guardia, in via Firenze. Un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente, feriti in modo serio i due conducenti, un 35enne e una donna di 58 anni. Sul posto due ambulanze e automedica, oltre ai vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori a estrarre i feriti dai mezzi, i carabinieri per regolare la viabilità e i mezzi incaricati di rimuovere dalla strada l'olio fuoriuscito dai veicoli.

Rilievi affidati alla polizia stradale che deve ricostruire la dinamica e le cause dello schianto.