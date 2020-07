Valbrona, motociclista esce di strada e sbatte contro un cancello

Brutta giornata oggi, domenica 5 luglio, per i motociclisti. Dopo l'incidente nella galleria di Brienno, un altro centauro a Valbrona, è uscito fuori strada, perdendo il controllo del mezzo e andando a sbattere contro un cancello, sulla SP 46 - Via Milano. Intervenuti i vigili del fuoco di Canzo. Non si conoscono ancora le dinamiche ne le condizioni del motociclista.

