Anziano investito a Valbrona: è morto

E' morto l'anziano investito a Valbrona nell'incidente avvenuto in via Vittorio Veneto, in località Osigo, nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio 2019: l'uomo di 81 anni non ce l'ha fatta. Le sue condizioni sono subito apparse gravi: trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Lecco è purtroppo deceduto. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 16.30, sono rimasti coinvolti due anziani: secondo le prime ricostruzioni, l'anziano alla guida, anch'egli ottantenne, avrebbe avuto un malore e sarebbe finito contro l'ingresso di un'abitazione investendo il pensionato.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono subito arrivate d'urgenza due ambulanza, la croce rossa di Asso e il sos di Canzo. L'anziano investito è stato elitrasportato all'ospedale di Lecco dove poi è morto per la gravità delle ferite riportate, l'altro è stato portato in codice verde all'ospedale di Erba. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Como.