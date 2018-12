Investito a Dongo: grave 69enne

Un pedone è stato investito da un'automobile intorno alle 10.15 della mattina del 29 dicembre 2018 a Dongo. L'uomo stava camminando lungo la statale Regina. Non è chiaro se al momento dell'urto con la macchina l'uomo, un 69enne del posto, stesse attraversando la strada o stesse camminando lateralmente. Inizialmente per lui si è temuto il peggio. Un'automedica con a bordo il medico del 118 e un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo sono intervenute in codice rosso. Dopo le prime cure prestate sul posto l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso. Nonostante le serie ferite e le lesioni il 69enne non dovrebbe essere in pericolo di vita. Inevitabili i disagi alla viabilità per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Menaggio, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente.