Carimate, investito da un'auto: anziano ferito

Un anziano è stato investito da un'auto a Carimate, poco prima delle 10 di sabato 17 marzo 2018. Secondo le primissime informazioni, si tratterebbe di un uomo di 69 anni che stava attraversando la strada quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è stato investito da una vettura, guidata da un 79enne. Per il pedone si è subito temuto il peggio, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto automedica e ambulanza, alzato in volo anche l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù cui spetterà la ricostruzione della dinamica dell'incidente.