Tremezzina, ciclista investito. Trasportato a Varese in elisoccorso: è grave

Si hanno ancora pochissime notizie riguardo all'incidente che questa mattina a Tremezzina, in località Ossuccio, ha coinvolto un ciclista, probabilmente investito da un'auto sulla statale Regina.

Si tratta di un uomo di 43 anni, trasportato in elisoccorso all'Ospedale di Circolo di Varese. In questo momento si trova in prognosi riservata, è intubato e ha traumi multipli, ma se pur gravi, le sue condizioni risultano stabili.

Sul posto i carabinieri di Lenno per accertare la dinamica dell’incidente.