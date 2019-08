Rimorchio carico di letame si ribalta sulla rotonda di Lazzago: traffico in tilt

Il rimorchio di un trattore si è ribaltato in corrispondenza della rotonda di Lazzago, nei pressi dell'uscita dell'autostrada, perdendo il proprio carico di letame, in parte sulla carreggiata e in parte sull'aiuola spartitraffico.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18.00 di giovedì 8 agosto 2019. Non si segnalano feriti, ma l'ostruzione della carreggiata ha mandato il traffico in tilt su tutta la zona.