Tassista di Carugo ucciso mentre soccorre i feriti sulla Milano-Meda: preso il pirata della strada

E' stato trovato e fermato il pirata della strada che era fuggito dopo l'incidente avvenuto alle 3.30 della notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019 sulla Milano-Meda in cui è morto un tassista di 47 anni residente a Carugo.

Come scrive Milano Today, i poliziotti lo hanno preso verso le nove di mattina. Nonostante tutto, era tornato a casa sua come se nulla fosse successo e aveva lasciato l'auto, distrutta, in strada.

Stando alle prime informazioni raccolte, pare che l'autista fuggito sia un giovane di ventisei anni, che era alla guida di una Audi A3 color blu notte.

Tassista travolto da due auto

Sarebbe stata proprio l'Audi, secondo le prime ricostruzioni, a tamponare una Fiat 600 con due ragazze a bordo nei pressi dell'uscita di Binzago, a Cesano Maderno. La macchina dopo l'impatto si è ribaltata, mentre lui si sarebbe allontanato.

Pochi attimi dopo è arrivato il tassista, che si è fermato ed è sceso dalla vettura per prestare soccorso alle due giovani. Da dietro però sono arrivate altre due macchine, che non sono riuscite a evitare l'impatto con la 600 e con l'uomo.

Chi è il pirata

Il 47enne, colpito con violenza, è stato sbalzato a decine di metri di distanza ed è morto praticamente sul colpo. Altre tre persone - le due ragazze a bordo della 600 e un ventunenne - sono invece rimaste ferite in maniera lieve.

A quel punto è iniziata la caccia all'uomo e la Stradale di Milano - guidata dal commissario Gabriele Fersini - lo ha trovato quattro ora e mezza dopo a casa sua, in Brianza. Gli agenti lo hanno sottoposto all'alcol test, accompagnato sul luogo dello schianto e poi in ospedale per ulteriori accertamenti. Ai poliziotti, secondo quanto appreso da MilanoToday, ha spiegato di aver avuto paura e di essere scappato. La sua pozione è ora al vaglio di investigatori e inquirenti insieme a quella degli altri due automobilisti che hanno travolto la Fiat 600e il tassista.