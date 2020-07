Incidente sulla Valassina: traffico in tilt in direzione Milano

Incidente lungo la SS36, la superstrada Valassina, in direzione sud, nel tratto tra Gaggio e Veduggio. È avvenuto oggi, domenica 12 luglio, intorno alle 17.50. Dalle prime informazioni giunte sarebbe una caduta da moto ad aver causato l'incidente. Due le persone coinvolte, una ragazza di 20 anni e un uomo di 58 anni. Sul posto sono arrivate un’automedica, due ambulanze, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Monza e l’elisoccorso. Lunghe code per chi sta viaggiando in direzione Milano. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente ne la gravità dei feriti.

