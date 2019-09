Ciclista gravissimo a Bernate: è stato investito

Un ciclista di 70 anni è stato travolto da un camion alla rotonda di Casnate con Bernate, tra via Giuseppe Garibaldi e via Adamello. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Grandate e un’automedica. Arrivati ovviamente anche gli agenti della Polizia locale di Casnate con Bernate per i rilievi. L’autista sarà sottoposto al controllo antidroghe e all’alcol test mentre le condizioni del ferito sono gravissime è quindi stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice rosso.