Si ribalta con il camion e rimane schiacciato: uomo salvato a Castelmarte

Incidente a Castelmarte lungo via San Rocco: intorno alle 10.30 del 23 maggio 2019 un uomo di 30 anni alla guida di un camion da lavoro è uscito di strada e si è ribaltato. L'uomo è rimasto schiacciato all'interno del mezzo ma sembra che non abbia mai perso coscienza. Sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Asso e un'automedica ma vista la gravità della situazione è stato allertato anche l'elisoccorso del 118 di Como. Sul posto i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori e rimuovere il mezzo. Si è appreso poi che l'uomo non ha riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita.