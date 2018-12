Morta Rosa Bertolini, l'anziana investita a Valmorea

Non ce l'ha fatta Rosa Bertolini, la donna di 85 anni investita da un'auto a Valmorea nella mattina di martedì 11 dicembre 2018. L'anziana, residente in paese, si è spenta in ospedale due giorni dopo il tragico incidente.

L'incidente

L'investimento è avvenuto verso le 9.30 di quel drammatico martedì mattina in piazza Giovanni Da Caversaccio: come scrive il quotidiano Il Giorno, secondo quanto ricostruito dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona e dalle testimonianze dei presenti (tra cui l'automobilista 56enne di Albiolo che ha investito la donna), Rosa Bertolini proveniva a piedi da via Roma diretta verso la piazza. Dopo essersi accertata che la strada fosse libera ha attraversato, ma non si sarebbe acccorta dell'auto che sopraggiungeva e che l'ha urtata.

La donna è stata subito soccorsa: un'ambulanza del 118 l'ha trasportata all'ospedale di Tradate. Le sue condizioni in un primo momento non sono apparse gravi, tanto che, come prosegue il Giorno, era stata dimessa. Nelle ore successive le sue condizioni sono peggiorate ed è stata nuovamente ricoverata in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove purtroppo giovedì è deceduta.

Gli accertamenti

La Procura di Como sta disponendo una serie di accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e del decorso ospedaliero: nelle prossime ore verrà conferito l'incarico per l'autopsia in modo da comprendere cosa abbia causato la morte della donna e decide come procedere in ulteriori verifiche.