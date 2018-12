Roberto Roccazzella di Barni, l'uomo morto nell'incidente di Oltrona San Mamette

E' Roberto Roccazzella, 49 anni residente a Barni, il motociclista morto nel terribile incidente avvenuto a Oltrona San Mamette nella mattina di martedì 4 dicembre 2018. Il terribile schianto tra la sua moto e un'autocisterna è avvenuto sulla provinciale 23, la Lomazzo Bizzarone.

Un impatto che non ha dato scampo a Roccazzella. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Cantù, intervenuti per i rilievi, la moto guidata dal 49enne di Barni, una Kymco Dowtown 300, si è scontrata con l'autocisterna, sbattendo violentemente contro la fiancata destra del mezzo pesante che stava svoltando a sinistra all'altezza di via per Appiano. All'origine dell'impatto ci sarebbe, secondo quanto appreso, una mancata precedenza.

Roberto Roccazzella è morto sul colpo. Vani i soccorsi dell'ambulanza e dell'automedica accorse in codice rosso a Oltrona.

Finito in ospedale anche l'autista dell'autocisterna, un 51enne residente a Vedano Olona: è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, non è in pericolo di vita.

Sulla Lomazzo-Bizzarone anche i vigili del fuoco intervenuti per una perdita di gasolio dall'autocisterna.