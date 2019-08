Sorico, fugge dopo un incidente: pirata della strada inglese denunciato

Un uomo di 36 anni è stato denunciato per avere causato l'incidente del 15 agosto 2019, poco prima delle 3 di notte, a Menaggio. L'uomo è un inglese domiciliato a Sorico. La sera dell'incidente viaggiava a bordo della sua auto con targa inglese. I poliziotti della Stradale che sono intervenuti sul luogo dell'incidente hanno iniziato le indagini partendo dalla testimonianza della persona che viaggiava a bordo dell'altra macchina coinvolta, ma sono state le telecamere di sorveglianza installate nel Comune di Menaggio a incastrare il "pirata" inglese. Grazie al numero di targa e all'analisi dei dati in possesso dei comuni limitrofi gli agenti sono arrivati all'uomo che è stato denunciato per una serie di reati connessi all'incidente, tra i quali l'omissione di soccorso e omissione di fornire i dati a livello risarcitorio .

Secondo la ricostruzione dei fatti l'inglese avrebbe effettuato un sorpasso azzardato che avrebbe causato l'incidente.