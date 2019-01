Uomo investito e ucciso a Guanzate, trovato il pirata della strada: è una donna del paese

E' stato identificato il pirata della strada che il 10 gennaio 2019 aveva investito e ucciso a Guanzate Mario Papaluca, 67 anni, residente in paese.

Si tratterebbe, come riporta la Provincia, di una donna di 50 anni del paese, denunciata a piede libero con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Ci sarebbe stata lei alla guida della Fiat Punto di colore grigio indicata dallo stesso Papaluca prima di morire.

La indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Cantù che sono risaliti all'auto sospetta e alla proprietaria che avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Papaluca sarebbe stato investito dall'auto guidata dalla donna che procedeva in retromarcia, poi allontanatasi senza prestare soccorso.

Aperta un'inchiesta dalla Procura di Como.