Pick-up precipita dal cavalcavia: un ferito a Porlezza

Poteva davvero finire male per l'uomo di 54 anni alla guida del pick-up che poco dopo le ore 8.30 del 15 luglio 2019 è caduto da un cavalcavia in via per Osteno a Porlezza (Strada Provinciale 14). Il veicolo è precipitato per alcuni metri finendo sul letto di un torrente. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre l'uomo dall'abitacolo del veicolo e affidarlo alle cure degli uomini del 118 intervenuti in codice rosso con un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Non è in pericolo di vita.