Orsenigo, compie manovre spericolate con una Panda e si ribalta: ferito

Stava effettuando manovre spericolate nel parcheggio di una ditta in via Plinio a Orsenigo quando ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Un ragazzo di 19 anni si è ferito piuttosto gravemente davanti agli occhi di alcuni amici che lo stavano guardando effettuare quelle manovre. Un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica sono intervenute per soccorrere il giovane ferito. Sul posto anche i carabinieri per capire cosa sia successo. La prima ipotesi è che un gruppo di amici si fossero ritrovati nello spiazzo per divertirsi guidando in modo azzardato. Sul posto anche i vigili del fuoco.