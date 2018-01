Como, ancora un pedone investito sulle strisce in viale Masia

Una donna è stata travolta sulle strisce pedonali di viale Masia a Como, esattamente sullo stesso attraversamento pedonale dove si sono verificati numerosi investimenti, come quello mortale in cui perse la vita Pietro Levato (73 anni) nel gennaio del 2017.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11 di lunedì 29 gennaio 2018. La donna stava attraversando sulle strisce quando un'auto, forse condotta da un uomo di origine asiatica, l'ha travolta. La donna si trovava in compagnia di un'altra donna che è rimasta pressoché illesa. Il personale dell'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia e il medico del 118 l'hanno soccorsa e immobilizzata per poi trasportarla d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo dela Bataglia.

La strada è stata chiusa e la polizia locale si è occupata di regolare la viabilità. L'incidente, dunque, ha creato notevoli disagi al traffico. Tra le concause ipotizzate dell'incidente c'è l'accecamento causato da sole, un problema noto in quel nodo viabilistico. Da diverso tempo, tra l'altro, si parlava di spostare l'attraversamento pedonale o di metterlo in sicurezza, visto che episodi simili avvenuti in quello stesso punto sono ormai numerosi.