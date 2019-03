Cede il freno a mano, operaio investito dal suo furgone a Mariano Comense

Incidente in un'azienda di Mariano Comense: secondo le primissime ricostruzioni, un operaio di 55 anni è stato investito dal suo furgone parcheggiato nel piazzale di un'azienda in via per Cabiate, 79. L'uomo è rimasto incastrato sotto al mezzo.

Ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto, l'esatta dinamica dell'incidente: probabilmente ha ceduto il freno a mano e il furgone si è mosso travolgendo il 55enne. Sul posto anche i vigili del fuoco e Ats Insubria.

Grande paura per le condizioni dell'uomo, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso e a Mariano sono arrivati ambulanza e automedica, ma è stato ritenuto necessario richiedere anche l'intervento dell'elisoccorso. Le condizioni dell'uomo fortunatamente sono meno gravi di quanto sembrasse e l'urgenza è stata ridimensionata a codice giallo. E' stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.