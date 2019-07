Hanno causato un incidente e sono scappati: denunciati 3 giovani di Vertemate

Sono tutti e tre di Vertemate con Minoprio i giovani (due di 25 anni e uno di 29) denunciati dai carabinieri di Lomazzo per l'incidente avvenuto il 26 giugno a Cadorago. I tre sono accusati di omissione di soccorso. In quell'occasione erano scappati dopo che l'auto sulla quale viaggiavano aveva causato un incidente in cui era rimasta ferita una persona a bordo di un altro veicolo. I tre avevano abbandonato l'auto non molto lontano dal luogo dell'incidente, cercando di nascondere la targa, ma i carabinieri sono riusciti comunque a rintracciare la vettura e, poi, il proprietario (il 29enne). Il gruppo di amici ha ammesso ogni responsabilità e ora dovranno rispondere di omissione di soccorso.