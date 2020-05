Musso, incidente nella galleria Breva: un morto

L'incidente che ha visto coinvolte una motocicletta e un'automobile è avvenuto oggi 24 maggio 2020, introno alle ore 16.30 in località Musso. Subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo ma purtroppo per una persona non c'è stato nulla da fare ed è morta. L'altra risulta ferita. Il fatto è avvenuto nella galleria Breva. Ancora da stabilire le dinamiche precise del fatale incidente.

