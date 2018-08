Como, moto urta pedone pedone: ferito un 31enne

Incidente a Como intorno alle 19.30 di giovedì 16 agosto 2018. Secondo le prime informazioni una moto di grossa cilindrata avrebbe urtato un pedone mentre percorreva via Dante Alighieri. La strada è stata immediatamente chiusa per consentire i soccorsi. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 31 anni che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Secondo quanto si è appreso all'indomani l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Non è chiaro se il 31enne fosse in sella alla moto o se, invece, fosse a piedi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale.