E' morto l'uomo investito ad Albese con Cassano intorno alle ore 10 in viale Lombardia. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ma gli uomini del 118 hanno compiuto tutti i disperati tentativi per salvarlo. Il trasporto in ambulanza all'ospedale Sant'Anna è stato inutile, poco dopo essere giunto al pronto soccorso l'uomo è stato dichiarato morto. Nel primo pomeriggio la vittima non era stata ancora identificata.