Morto Cesare Sarno di Malnate, il motociclista caduto a Cagno

E' morto Cesare Sarno, il motociclista 44enne di Malnate, frontaliere in Svizzera, caduto in modo a Solbiate con Cagno nella serata di lunedì 14 gennaio 2019. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente: la sua moto Ktm è finita fuoristrada in via San Giorgio, mentre tornava a casa dalla Svizzera, dove lavorava.

Subito erano stati allertati i soccorsi arrivati sulla Provinciale con la massima urgenza. Dopo le prime cure Cesare Sarno era stato portato all'ospedale Circolo di Varese dove era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di neurorianimazione. Qui purtroppo è deceduto nella giornata di mercoledì 16 gennaio.