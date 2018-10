Morta Michela Russo di Arcisate, la donna investita a Oltrona sulla Lomazzo-Bizzarone

E' morta Michela Russo, la donna di 32 anni di Arcisate (in provincia di Varese) investita venerdì 19 ottobre 2018 a Oltrona San Mamette, sulla Lomazzo Bizzarone, come scrive il Giorno.

Troppo gravi le ferite riportate in quel terribile impatto: la donna era stata investita da un'auto poco dopo le 19 mentre camminava in compagnia di un uomo. Subito erano scattati i soccorsi che si erano resi conto immediatamente della gravità delle ferite riportate dalla 32enne, tanto che era stato anche richiesto l'intervento dell'elicottero. Era stata portata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, ma è morta dopo due giorni di agonia lunedì 22 ottobre.

Secondo quanto riferito dal Giorno, l'auto che l'ha investita in un primo momento non si era fermata, ma poi resosi conto di quanto accaduto l'investitore è tornato sul luogo dell'incidente facendosi identificare dai carabinieri impegnati nei rilievi.