Meda, incidente auto/moto: coinvolto un 30enne comasco

Ieri sera, 24 giugno, intorno alle 19:30 a Meda (MB), in via Cadorna all’altezza dell’immissione sulla statale 35, c’è stato un grave incidente tra un’auto guidata da un 30enne di Cabiate e una moto con a bordo un 60enne di Meda che, in seguito all’impatto, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche polizia locale e carabinieri.

