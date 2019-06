Incidente mortale con il quad all'Isola d'Elba: Marson indagato

La Procura di Livorno ha aperto un'indagine per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza nei confronti di Davide Marson, 41 anni, imprenditore e patron della Pallacanestro Cantù, coinvolto nell'incidente con il quad all'Isola d'Elba in cui lunedì notte è morto Paolo Paladini, 36enne di Fabriano. A bordo del mezzo anche altri due giovani rimasti illesi.

Come riporta Etv, come prassi la Procura ha aperto un'inchiesta: Marson, alla guida del quad che si è ribaltato, sarebbe risultato positivo all'etilometro. Anche lui è rimasto ferito nello schianto, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi e sarebbe già stato dimesso.