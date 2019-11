Incidente frontale nella notte a Montano Lucino

Alle 2.45 di questa notte, primo novembre, due autovetture hanno avuto uno scontro frontale in Via Roma, a Montano Lucino. Rapido l'intervento dei Vigili del Fuoco di Como e Cantù e dei carabinieri di Cantù. Diverse le aumbulanze e le auto mediche che si sono mosse per portare i feriti agli ospedali lariani (Sant'Anna di Como e Sant'Antonio Abate di Cantù) e uno all'Ospedale di Circolo di Varese. Per ora si conosce solo il numero dei feriti, sette giovani fra ragazzi e ragazze, ma non le loro condizioni attuali.