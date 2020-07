Lurate Caccivio, scontro tra monopattino elettrico e auto: ferito un bambino di 11 anni

Incidente a Lurate Caccivio tra un monopattino elettrico guidato da un bambino di 11 anni e un'automobile. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.35 in via Giuseppe Mazzini. Il bambino è stato soccorso da un'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi del sinistro stradale. Per il momento la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Ad ogni modo il ragazzino non è grave: il casco che indossava ha evitato conseguenze ben peggiori. Alla guida dell'auto, invece, c'era una giovane mamma con il figlio a bordo.

