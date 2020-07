Lurago Marinone, scontro auto moto: uomo di 53 anni in rianimazione

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7:30 su Viale Varese, nel comune di Lurago Marinone. Lo scontro tra un'auto e una moto ha portato al serio ferimento di un uomo di 53 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como.

Gli accertamenti medici sono ancora in corso, ma l'uomo - con diversi traumi seri - potrebbe presto essere trasferito in rianimazione.

Sul posto, oltre ai sanitari, la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.