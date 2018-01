Luigi Terzi l'uomo morto nell'incidente di Villa Guardia

E' Luigi Terzi l'uomo di 58 anni, classe 1959, morto nella mattina di mercoledì 31 gennaio 2018 in un incidente a Villa Guardia, davanti al Bowling sulla statale 342.

Un malore non gli ha lasciato scampo: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha fatto tutto da solo. Si è sentito male mentre era al volante della propria auto, perdendo il controllo della vettura. La macchina è finita contro un palo.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica e l'ambulanza della croce rossa di Grandate. Disperata la corsa in ospedale, al Sant'Anna, ma per Luigi Terzi non c'è stato niente da fare.