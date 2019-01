Luca Molteni di Albese, l'uomo morto investito da un'auto

Luca Molteni, 38 anni di Albese con Cassano. E' lui l'uomo morto dopo essere stato investito lungo la statale Como-Lecco ad Albese con Cassano. Erano circa le 10 quando molteni è stato travolto da una Fiat 500 guidata da un 40enne di Canzo. Le indagini dell'incidente stradale sono state affidate agli agenti di polizia locale che sono intervenuti sul posto per rilevare il sinistro. Dalle prima informazioni apprese sembra che Luca Molteni stesse camminando a bordo strada e che non stesse attraversando, ma non è stato ancora del tutto appurato in quale punto della carreggiata.

L'auto che lo ha urtato è stata posta sotto sequestro mentre il conducente è attualmente indagato per omicidio stradale colposo.