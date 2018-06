Incidente a Solbiate: morto Lorenzo Floro

E' morto Lorenzo Floro, il giovane di 18 anni rimasto ferito nella notte di domenica 10 giugno 2018 nel terribile incidente avvenuto a Solbiate.

Sono ore di lutto e cordoglio a Gaggino, la frazione di Faloppio in cui viveva Lorenzo.

Il giovane non ce l'ha fatta: come riporta la Provincia, è morto lunedì 11 giugno all'ospedale di Circolo di Varese dove era stato ricoverato dopo lo schianto.

Troppo gravi le ferite riportato nell'impatto della sua moto, su cui viaggiava con un'amica di 15 anni, contro lo spigolo di una casa. L'incidente è avvenuto in via Cesare Battisti poco dopo le 2 di notte. Da accertare le cause e la dinamica dello schianto.

Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. La 15enne che viaggiava con lui, invece, è ricoverata al Sant'Anna con una frattura.