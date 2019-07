Tragedia a Longone al Segrino: ragazzo morto investito nella notte

Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte a Longone al Segrino: è stato investito da un'auto intorno alle ore 3 lungo la strada provinciale 41.

Secondo quanto appreso, il ragazzo era stato a una festa con un gruppo di amici. Al termine il 18enne si è allontanato a piedi ed è poi stato investito da un'auto guidata da uno degli amici con cui era stato alla festa. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il conducente, anche lui 18enne, abbia visto una persona in mezzo alla strada e non sia riuscito a frenare, investendolo.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Un'ambulanza del Sos di Canzo e un'automedica sono intervenute in codice rosso. E' stato allertato anche l'elicottero del 118. La corsa disperata all'ospedale Fatebenefratelli di Erba è stata vana. Il giovane è deceduto appena dopo il trasporto al pronto soccorso.

Il conducente dell'auto aveva un tasso alcolico oltre il limite: per questo è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

A perdere la vita Lorenzo Roncari di Canzo.